Путин: Запад разместил в Киеве серьезную систему ПВО

«Ну пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты», — отметил он, говоря о возможной высокотехнологичной дуэли с использованием «Орешника».

Президент России Владимир Путин после программы «Итоги года» в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным пояснил, что Москва готова к технологической дуэли между новейшим оружием «Орешник» и ПВО Запада прямо сегодня.

Ранее в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» российский президент заявил, что «Орешник» — это не модификация старого оружия, как считает Запад, а новейшая разработка. Он предложил Западу провести дуэль, в рамках которой НАТО может стянуть все свои ПВО в любую локацию, которую выберут, а Россия ударит туда «Орешником».