Путин: ВС России уверенно удерживают инициативу в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ уверенно удерживают инициативу в зоне СВО, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что Вооруженные силы РФ продолжают выполнение задач специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления специальной военной операцией (СВО), где заслушал доклады, в том числе об освобождении Волчанска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путину доложили не только о ходе освобождении Волчанска, и об освобождении Красноармейска.
