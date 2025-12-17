Путин вручил «Золотую звезду» освободившим Северск бойцам СВО

сегодня в 19:58

Президент РФ Владимир Путин вручил награды «Золотая звезда» Героям России, которые принимали участие в освобождении Северска в Донецкой Народной Республике. Обстановка там была не простая, сообщает РИА Новости .

Путин подчеркнул, что российские военные пробили эшелонированную оборону ВСУ. Награжденные вместе с однополчанами освободили Северск. Этот город является значимым.

Путин наградил командира 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, полковника Ярамира Темирханова, командира 123-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, полковника Дениса Пирогова. «Золотую звезду» получили начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, генерал-майор Александр Муратов, генерал-лейтенант Игорь Кузьменков.

Еще Путин наградил командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева, командира орудия гаубичной артиллерийской батареи дивизиона 2-й артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, сержанта Юрия Петрова.

«Золотую звезду» получил также и начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Александр Токарев. Об освобождении Северска стало известно 11 декабря.

