Путин: солдатам группировки «Север» нужно сформировать зону безопасности

Солдатам группировки войск «Север» нужно сформировать зону безопасности между Россией и Украиной на границе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, когда приехал в один из пунктов управления Объединенной группировки войск, сообщает РИА Новости .

«Перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», — упомянул российский лидер группировку войск «Север».

Ему доложили об освобождении Волчанска и Красноармейска. Он приезжал в один из пунктов управления Объединенной группировкой войск вечером 30 ноября.

С докладами выступили начальник Генштаба Валерий Герасимов, командующий войск группировки «Центр» Валерий Солодчук и командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев.

Во время встречи Путин подчеркнул, что российские войска уверенно держат инициативу в зоне спецоперации. Он добавил, что ВС РФ и дальше выполняют задачи СВО.

