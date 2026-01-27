Путин: Россию просят прекратить удары по инфраструктуре, но сами их наносят

Киев просит Москву не бить по инфраструктуре, однако сам атакует ее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщается на сайте Кремля.

Дрозденко доложил главе государства о принимаемых мерах защиты от ударов ВСУ в регионе. Например, в Ленобласти есть уже 16 объектов для защиты региона от дронов. Всего их планируется построить 17.

По словам губернатора, украинские войска продолжают принимать попытки атаки. На это Путин отметил, что Москву просят не наносить удары. Однако сам Киев продолжает это делать.

Также Дрозденко рассказал о мерах поддержки участников СВО, принимаемых в области. Например, при заключении контракта военный может получить земельный участок. Его можно будет обменять на денежные средства в будущем.

Ранее стало известно, что атака украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области могла повлечь за собой ответный удар с применением специального оружия. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что западные страны продолжают совершать провокации в отношении России.

