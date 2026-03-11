Путин присвоил звание Героя России Сергею Ярашеву

Стало известно, как боец 68 дней один удерживал позицию в районе Гришино в ДНР

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России 21-летнему Сергею Ярашеву из Самарской области, который 68 дней в одиночку удерживал опорный пункт в ДНР, сообщает АиФ в Самаре .

Указ о награждении подписан после встречи главы государства с руководителем ДНР Денисом Пушилиным. Он рассказал, что Ярашев, служивший по контракту в составе 51-й армии Южного военного округа, остался один на позиции на Красноармейском направлении в районе Гришино.

Позицию регулярно обстреливали, предпринимались попытки обойти ее с флангов. Боеприпасы и продовольствие доставляли коптерами.

«Он удерживал позиции 68 дней, Владимир Владимирович. Представляете, сколько было контратак? Ему доставляли коптерами боеприпасы, мины и продовольствие — только чтобы он смог выдержать», — сообщил Пушилин.

Эвакуироваться военнослужащему удалось спустя 68 дней. Он получил тяжелые ранения, врачи провели ампутацию обеих ступней. Сейчас боец проходит лечение.

Президент поручил Минобороны обеспечить ему необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Ярашев станет лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна и получит один миллион рублей. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о предоставлении бойцу и его семье медицинской и социальной поддержки.

