Путин поручил проработать вопрос об обязательном порядке сбора ДНК бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих и гражданских лиц перед отправкой в зону СВО или контртеррористической операций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля .

Путин дал такое поручение Минобороны. Его нужно проработать вместе с МВД, Минфином, Минздравом, ФСБ, госфондом поддержки участников СВО «Комитет семей воинов Отечества» и НКО «Комитет семей воинов Отечества».

Геномная регистрация — процесс сбора, анализа и хранения данных о ДНК группы людей. Установленный срок исполнения поручения — до 1 июля 2025 года.

Ранее Путин поручил освободить от НДС передачу товаров благотворительным организациям.