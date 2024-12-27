Путин поручил правительству создать реабилитационные организации для инвалидов

Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству и регионам до 1 марта сформировать план по созданию в России сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Кремля.

В реабилитационных организациях будут получать помощь инвалиды. Ответственность за выполнение поручения Путин возложил на зампреда правительства РФ Татьяну Голикову и высших должностных лиц российских субъектов.

Перечень поручений Путин сделал после того, как встретился с участниками СВО, которые лечатся после ранений. Также они проходят реабилитацию.

Ранее в Подмосковье обсудили реабилитацию ветеранов СВО с нарушениями зрения и слуха.