Путин назвал принятые в 2022 году меры о начале СВО правильными

Президент России Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, провел встречу с высшим военным руководством страны. На совещании присутствовали представители Минобороны, Генштаба, а также командующие группировками войск, участвующими в специальной военной операции (СВО). В ходе этой встречи Путин заявил, что принятые в 2022 году меры о начале СВО были правильными, сообщает Кремль.

На совещании с участием Путина также присутствовал руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

До начала совещания Путин успел побывать в Петропавловском соборе, расположенном в Санкт-Петербурге. Там президент возложил цветы к месту захоронения императора Петра I и пообщался с настоятелем.

Президент напомнил о недавнем событии, когда 30 сентября в России отмечалась годовщина присоединения четырех новых территорий — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Напомню, что совсем недавно, 30 сентября, мы отмечали день воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — сказал Путин.

В настоящее время Вооруженные силы России сохраняют полный контроль над стратегической инициативой в текущей ситуации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как Путин провел свое 73-летие.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.