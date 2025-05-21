Путин назвал идиотами военных ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области

Президент России Владимир Путин назвал идиотами украинских военных, которые обстреливают памятники в Курской области, сообщается на сайте Кремля .

При поездке в Курскую область глава государства встретился с представителями добровольческих организаций.

Глава гуманитарной миссии «Молодежки Народного фронта» Александр Касауров рассказал президенту, что сейчас на территории стараются сохранить, восстановить памятники, которые пострадали от ВСУ.

Путин ответил, что если противник напрямую уничтожает памятники времен Второй мировой войны, то такое поведение ВСУ дает России все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.

«И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они есть», — подчеркнул Путин.