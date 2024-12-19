Путин допустил, что даст Зеленскому политическое убежище

Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии спросили, готов ли он в перспективе предоставить главе Украины Владимиру Зеленскому политическое убежище. Путин допустил такой сценарий, отметив, что «Россия никому не отказывает».

Вместе с тем глава России полагает, что Зеленскому вряд ли понадобится политическое убежище. По мнению Путина, президент Украины может уехать за пределы своей страны, а его «возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает».

«Но если бы он (Зеленский — ред.), извините, вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что мне нужно политическое убежище — Россия никому не отказывает», — сказал российский президент во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Владимир Путин также отметил, что России нужно не перемирие, а долгосрочный мир на Украине.