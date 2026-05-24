сегодня в 15:16

Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожили на границе с Белгородской областью

Недалеко от границы с Белгородской областью ликвидирован пункт управления беспилотниками ВС, там уничтожены украинские военные, которые атаковали БПЛА гражданские автомобили белгородцев, сообщает SHOT .

Объект противника располагался в 3 км от границы. Российские разведчики собрали полную информацию о данном пункте: минимум четверо солдат ВСУ развернули его в частном доме на территории ПГТ Великая Писаревка Сумской области.

Из этого пункта украинцы запускали беспилотники, которыми, в частности, атаковали гражданские машины в Грайворонском и Борисовском районах Белгородской областью.

Бойцы ВС РФ точными ударами полностью ликвидировали пункт управления и весь личный состав противника.

Ранее ВСУ столкнулись с острой нехваткой осколочно-фугасных снарядов для дронов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.