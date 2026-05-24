Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожили на границе с Белгородской областью
Фото - © скриншот/Telegram-канал SHOT
Недалеко от границы с Белгородской областью ликвидирован пункт управления беспилотниками ВС, там уничтожены украинские военные, которые атаковали БПЛА гражданские автомобили белгородцев, сообщает SHOT.
Объект противника располагался в 3 км от границы. Российские разведчики собрали полную информацию о данном пункте: минимум четверо солдат ВСУ развернули его в частном доме на территории ПГТ Великая Писаревка Сумской области.
Из этого пункта украинцы запускали беспилотники, которыми, в частности, атаковали гражданские машины в Грайворонском и Борисовском районах Белгородской областью.
Бойцы ВС РФ точными ударами полностью ликвидировали пункт управления и весь личный состав противника.
Ранее ВСУ столкнулись с острой нехваткой осколочно-фугасных снарядов для дронов.
