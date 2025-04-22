Программа «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО найти себя в гражданской жизни

В Московской области продолжается прием заявок на участие в региональной образовательной программе для бойцов специальной военной операции «Герои Подмосковья». По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сегодня как никогда востребованы надежные и целеустремленные профессионалы в ключевых отраслях экономики региона, а также в государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве, сообщает REGIONS.

«Герои Подмосковья» — программа-аналог федеральной «Время героев», запущена по поручению президента Владимира Путина. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что программа поможет бойцам реализовать себя в гражданской жизни.

В числе претендентов на участие в региональной кадровой программе «Герои Подмосковья» — подполковник Вадим Дац, участник СВО из Кубинки. Он отметил, что слышал много хорошего о федеральном проекте «Время героев», запущенном в прошлом году по инициативе президента. О региональной программе для участников спецоперации он узнал от замполита части.

«Без долгих раздумий решил принять участие в конкурсном отборе. Что жду от программы? Хочу получить новые знания, узнать о современных методиках и технологиях в руководстве, синхронизировать их с уже имеющимся опытом. И, конечно, хочу быть полезным своей стране, Подмосковью и жителям региона после окончания специальной военной операции, после демобилизации», — сказал подполковник Дац.

Жена Вадима, прапорщик Екатерина Дац, участница контртеррористической операции в Курске, фельдшер медотряда войсковой части, также зарегистрировалась на сайте программы «Герои Подмосковья». Недавно, 11 апреля, она вернулась из командировки, где работала медсестрой в военном госпитале. Екатерина надеется после окончания службы найти себя в гражданской жизни.

«Я пока не могу сказать, в каком направлении буду работать на гражданке. Московская область по качеству жизни занимает одно из лидирующих мест в России. Для меня важно, чтобы так было и впредь. Готов внести свой вклад в дальнейшее развитие родного Подмосковья. Мне интересны многие вопросы. Например, развитие физической культуры и спорта в Московской области, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторического наследия, безопасность, а также миграционная политика», — сказал Дац.

Супруги воспитывают 14-летнюю дочь Аню. В командировки они ездят по очереди: в июне в зону СВО отправится Вадим. Собеседование он планирует пройти дистанционно.

Проект «Время героев» подтвердил свою эффективность. Из 83 первых участников около двадцати уже заняли должности в госорганах. Среди них — ветеран СВО Кирилл Лосунчуков, который в декабре прошлого года стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Его наставником был губернатор региона Андрей Воробьев.

Во время обучения в ВШГУ РАНХиГС и стажировки в Мининвесте Лосунчуков доказал, что нет ничего невозможного. Он участвовал в решении бизнес-задач и помог разработать новую модель сопровождения инвесторов. По его словам, программа «Время героев» полностью изменила его жизнь.

«Новые задачи, возможности, востребованные компетенции. Я увидел на реальных примерах, как строится система управления в регионе, поселке, на отдельном предприятии», — отметил ветеран СВО.

Сейчас Лосунчуков занимается вопросами инвестиционной политики и поддержки предпринимательства в отдаленных округах Подмосковья. Он уверен, что участники программы «Герои Подмосковья» тоже смогут реализовать себя в гражданской жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.