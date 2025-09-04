Проделки ЦИПСО: заявления о диверсантах ВСУ в Калужской области оказались фейком

Информация о проникновении диверсантов в Калужскую область не соответствует действительности. Ее рассылали местным жителям украинские спецслуцжбы, чтобы вызвать панику у населения, сообщает SHOT .

Ранее жителям начали поступать сообщения о якобы проникновении группы ДРГ на территорию региона. В местных пабликах стала появляться информация, что украинские диверсанты якобы продвигаются вглубь РФ со стороны нескольких населенных пунктов.

Однако эти сообщения — фейк. Украинские спецслужбы активно рассылали их местным жителям в домовых чатах через ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций). Их целью было вызвать панику среди населения.

Вместе с тем глава Калужской области Владислав Шапша сообщил изданию «Подъем», что ВС РФ постоянно обеспечивают безопасность жителей. Они каждый день выслеживают украинские ДРГ вне зависимости от того, есть они или нет.