Приходько: ВСУ сбросили в Озеряновку взрывоопасный предмет, трое пострадали

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Вечером 4 января в результате очередной атаки со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике пострадали три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Алексей Приходько.

По словам градоначальника, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет в поселок Озеряновка. В итоге осколками зацепило три человека.

О степени травм пострадавших мирных граждан пока ничего неизвестно. По словам мэра, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет в населенный пункт с помощью беспилотника.

Ранее из-за действий представителей киевского режима в Горловке пострадали 9 человек.