Педагоги, которые сбежали на Западную Украину из поселка Золотое в ЛНР, угрожали бывшим коллегам и обещали «вернуться и прибить красные паспорта ко лбам». Подробнее об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша — именно этот регион восстановил школу, учителей которой засыпали гневными посланиями, сообщает РИА Новости .

По словам политика, школа в Золотом долгое время была под контролем украинских военных. Там располагалась огневая точка нацбатальона.

Когда российская армия начала освобождать Золотое, украинцы обстреляли учебное заведение, в котором ранее базировались. Позже Калужская область восстановила разрушенную школу, отметил Шапша.

«Часть коллег (учителей, оставшихся в школе — ред.) уехали на Западную Украину и оттуда им писали такие сообщения… „Ну, что? Получили свои красные паспорта? Мы вернемся и гвоздями прибьем их вам ко лбам“», — рассказал губернатор.

Шапша также выразил изумление тем, насколько у сбежавших преподавателей «промытые и загипнотизированные мозги». Вместе с тем он отметил, что со временем некоторые переехавшие на Украину учителя увидели, как восстанавливается регион, и «попросились обратно». Другие же просто переставали писать гневные сообщения своим бывшим коллегам, рассказал Шапша.