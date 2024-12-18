Президент Азербайджана озвучил пожелания Кремлю и россиянам

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости пожелал России мира в 2025 году. Руководству страны и команде президента Владимира Путина политик пожелал решимости и уверенности в своих силах.

«Первое, что приходит в голову, это мир. Чтобы в 2025 году война закончилась, люди вернулись домой и жили в мире, учились понимать друг друга», — сказал Алиев.

Глава Азербайджана добавил, что желает властям России «и дальше делать все», чтобы свести к минимуму негативные последствия от санкционного давления. Алиев отметил, что в трудное время любое общество начинает консолидироваться, и такая консолидация прослеживается в РФ.

«Мы эту консолидацию в России видим. Пожелание продолжать так же», — высказался Ильхам Алиев.

Президент также подчеркнул, что Азербайджан и Россию сближает преданность традиционным ценностям и национальным корням.