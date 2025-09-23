«Предложил уехать»: появились подробности о переходе Ступникова на сторону ВСУ

Бывшая жена военного Льва Ступникова, перешедшего на сторону ВСУ, заявила, что не знала о его предательстве и отказалась уехать с ним за границу, сообщает RT .

По ее словам, они познакомились еще в школьные годы в Омске, а поженились во время учебы Ступникова в военной академии в Санкт-Петербурге. Позже она переехала к нему в Забайкалье.

Отношения между супругами ухудшились после того, как Ступников отправился на СВО. Елизавета отметила, что муж часто жаловался на тяжелые условия службы и упрекал ее за то, что она живет в комфорте. Она добавила, что деньги он присылал редко и только по просьбе.

В июле 2024 года Ступников перестал выходить на связь, и Елизавета решила, что с ним что-то случилось. Однако в августе он неожиданно позвонил и предложил ей уехать с ним за границу, не уточняя, что речь идет об Украине. Она отказалась, подчеркнув, что не собирается покидать страну.

«Он стал психовать, что я его предаю, говорил, что я плохая жена, раз не следую за мужем. Я ему тогда сказала: пусть я буду плохой женой, но своих родителей, свою страну не брошу никогда в жизни», — заявила Елизавета.

После этого Ступников больше не связывался с ней. О звонке сбежавшего супруга она не сообщила в воинскую часть, так как не знала, как поступить. Родители девушки переживают из-за ситуации и зовут ее вернуться в Омск, но она пока остается в Забайкалье.

Елизавета подчеркнула, что не знала о передаче данных ВСУ и считает, что муж предал и ее. По данным RT, перед побегом Ступников готовил жену и мать к переезду из Омска. Российские военные считают, что из-за его действий могли погибнуть более 200 солдат, так как он помогал ВСУ наводить ракеты на позиции сослуживцев.

