Правительство одобрило ужесточение наказания за побег с СВО экс-зэков

Правительство России одобрило законопроект об ужесточении наказания для подписавших контракт с Минобороны экс-заключенных, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Документ предлагает ввести более суровые наказания для людей, освобожденных от уголовного наказания условно из-за прохождения службы и тех, кому приостановили производство по уголовному делу по ходатайству командования воинской части.

«Одобрен», — утверждает собеседник государственного агентства.

Как пишет издание, в кабмине одобрили поправки в уголовные статьи о самовольном оставлении части или места службы, о дезертирстве и об уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.

Упомянутых военнослужащих, которые уклоняются от несения службы с помощью симуляции болезни или прочих методов, предлагается наказывать лишением свободы на 7-12 лет. За самовольное оставление части хотят отправлять в колонию на 12 лет, за дезертирство — на 10-20 лет.

