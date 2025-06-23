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Пожар начался на промпредприятии в Ростовской области после атаки дронов

В Ростовской области ночью отражали воздушную атаку БПЛА. В результате налета на промышленном предприятии Каменского района произошел пожар, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что на место происшествия выехали подразделения МЧС.

По словам врио губернатора, предварительно, никто из сотрудников данного предприятия при атаке дронов не пострадал. Информация по происшествию еще уточняется.

Всего за ночь над РФ были сбиты 23 беспилотника ВСУ. Из них 13 аппаратов ликвидировали над Ростовской областью.