Повреждены 20 домов: ВСУ ударили HIMARS, БПЛА и «Нептуном» по Брянской области
Фото - © DVIDSHUB/Flickr.com
Украинские боевики нанесли еще один удар по жилым и гражданским объектам в Брянской области. Использовались РСЗО HIMARS, реактивные беспилотники самолетного типа и ракеты большой дальности «Нептун», сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Средства ПВО отбивали атаку противника. Были ликвидированы ракеты «Нептун» и 11 реактивных беспилотников самолетного типа.
Из-за удара ВСУ в поселке Глинищево Брянского района оказался уничтожен жилой кирпичный дом. Женщина получила большое количество ранений. Ее отвезли в больницу и оказали помощь.
Повреждения получили 20 частных домов. В одном многоквартирном доме урон получили 27 квартир. Еще повреждены окна в здании больницы.
В Бежицком районе Брянска осколки зацепили три гражданских машины. На местах происшествия находятся сотрудники служб.
