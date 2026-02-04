Повреждены 20 домов: ВСУ ударили HIMARS, БПЛА и «Нептуном» по Брянской области

сегодня в 10:05

Губернатор Богомаз: ВСУ ударили HIMARS, БПЛА и «Нептуном» по Брянской области

Украинские боевики нанесли еще один удар по жилым и гражданским объектам в Брянской области. Использовались РСЗО HIMARS, реактивные беспилотники самолетного типа и ракеты большой дальности «Нептун», сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Средства ПВО отбивали атаку противника. Были ликвидированы ракеты «Нептун» и 11 реактивных беспилотников самолетного типа.

Из-за удара ВСУ в поселке Глинищево Брянского района оказался уничтожен жилой кирпичный дом. Женщина получила большое количество ранений. Ее отвезли в больницу и оказали помощь.

Повреждения получили 20 частных домов. В одном многоквартирном доме урон получили 27 квартир. Еще повреждены окна в здании больницы.

В Бежицком районе Брянска осколки зацепили три гражданских машины. На местах происшествия находятся сотрудники служб.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.