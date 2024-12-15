сегодня в 09:48

Поврежден инфраструктурный объект в Николаеве на юге Украины

Утром российские войска нанесли удары по Николаеву на юге Украины с помощью беспилотников «Герань». Было как минимум одно успешное попадание, сообщает в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

«Есть повреждения на объекте инфраструктуры», — отметил он.

Воздушная тревога в Николаеве началась в 07:58. Ее отменили только в 09:16.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что солдаты ВС РФ атаковали склады и технику противника в Запорожской области. Для этого они использовали авиационные бомбы ФАБ.