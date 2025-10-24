Пострадавшие при атаке БПЛА жители Красногорска получат денежные выплаты
Жители Красногорска, пострадавшие в результате атаки вражеского беспилотника на жилой дом, получат материальные выплаты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Прошедшей ночью беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в Красногорске. В результате атаки есть пострадавшие.
Глава городского округа Дмитрий Волков одним из первых прибыл на место происшествия, чтобы поддержать жителей. Он подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе временное жилье и поддержка с ремонтом.
Также пострадавшим от действий киевского режима положена региональная выплата: собственникам поврежденных квартир — по 100 тыс. рублей; каждому пострадавшему, зарегистрированному на территории Подмосковья, — по 300 тыс. рублей.
Кроме того, Волков навестил пострадавших в больницах. Всех пациентов обеспечили удобной одеждой, необходимыми предметами гигиены и посудой.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.
«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.
