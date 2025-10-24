Пострадавшие при атаке БПЛА жители Красногорска получат денежные выплаты

сегодня в 13:27

Жители Красногорска, пострадавшие в результате атаки вражеского беспилотника на жилой дом, получат материальные выплаты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Прошедшей ночью беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в Красногорске. В результате атаки есть пострадавшие.

Глава городского округа Дмитрий Волков одним из первых прибыл на место происшествия, чтобы поддержать жителей. Он подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе временное жилье и поддержка с ремонтом.

Также пострадавшим от действий киевского режима положена региональная выплата: собственникам поврежденных квартир — по 100 тыс. рублей; каждому пострадавшему, зарегистрированному на территории Подмосковья, — по 300 тыс. рублей.

Кроме того, Волков навестил пострадавших в больницах. Всех пациентов обеспечили удобной одеждой, необходимыми предметами гигиены и посудой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

