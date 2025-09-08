«Постепенно, дом за домом»: командир рассказал об освобождении Новоселовки

Командир взвода с позывным Чита рассказал об освобождении населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области. Бойцы продвигались постепенно, вытесняли противника дом за домом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады прорвали оборону ВСУ и вошли в Новоселовку. Огневой удар нанесли расчеты артиллерии, они вытеснили врага за пределы села. Бойцы зачищали лесополосы, выявляли минометные точки противника, укрепрайоны.

«Ребята успешно с этими задачами справились. Было зачищено достаточно много опорных пунктов противника, выявлено достаточно много минометных гнезд противника, уничтожено. Также выявлены при помощи БПЛА наших ребят точки БПЛА противника. Эти точки были уничтожены. И уже после начали „затекать“ в населенный пункт. Постепенно, дом за домом», — рассказал командир Чита.

Также он показал трофейное оружие, которое захватили бойцы группировки войск «Восток» при штурме Новоселовки. Это чешские и бельгийские пулеметы, которые не помогли солдатам ВСУ удержать населенный пункт.

Смелость и отвага бойцов ВС РФ позволили освободить село. Среди контрактников есть и мужчины из Московской области. В настоящее время в регионе продолжается набор бойцов. Узнать подробности можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

Забота о бойцах СВО

Пока военнослужащие участвуют в спецоперации, защищая Родину, правительство заботится об их близких. Семьи бойцов имеют возможность приобрести собственное жилье на особых условиях. Благодаря накопительно-ипотечной системе государство помогает оплачивать квартиры или дома для военных и их родственников.

Кроме того, детям участников СВО стало проще получить высшее образование. Ведущие учебные заведения страны выделяют 10% бюджетных мест специально для таких абитуриентов. А дети погибших или раненых военнослужащих могут поступить в университет вообще без экзаменов.

Бойцы, участвующие в специальной военной операции, могут получить много дополнительных привилегий как от государства, так и от регионов. Они становятся ветеранами боевых действий, а их дети получают бесплатное питание в школах и возможность бесплатно ходить в кружки и спортивные секции. Также семьям компенсируют коммунальные платежи, а дети могут отдыхать в оздоровительных лагерях. Это лишь часть поддержки, которую предоставляют участникам СВО.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2 открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного бойца.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.