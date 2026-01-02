После удара ВСУ в Хорлах в больницы попали 14 пострадавших, среди них 5 детей

После удара украинских боевиков в Хорлах в больнице оказались 14 пострадавших. Среди них пять детей, лечение проводится в больницах Крыма и Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

Пострадавшие проходят стационарное лечение. При этом один ребенок находится в очень тяжелом состоянии. Доктора пытаются его спасти.

Также в тяжелом состоянии находятся еще четыре пациента. Остальные были доставлены в больницы в состоянии средней тяжести.

Организованы телемедицинские консультации. Их проводят сотрудники федеральных медицинских центров. Оказание пациентам помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

1 января украинские боевики нанесли удары по зданию кафе в Хорлах в Херсонской области. Это произошло в новогоднюю ночь. Погибли 24 человека. Более 50 оказались ранены. Удалось идентифицировать 7 погибших из 24.

