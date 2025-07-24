Посадка оказалась непроходимой: боец ВС РФ рассказал, как заходили в Комар

Штурмовик с позывным Казбек: в Комар заходили по посадке и вдоль нее

Командир штурмового взвода с позывным Казбек рассказал, как его подразделение заходило в населенный пункт Комар в Донецкой Народной Республике.

«Пошли по посадке, но она оказалась непроходимой. Когда солнце стало садиться, решили двигаться по „открытке“ вдоль посадки», — поделился военный.

Как только слышали коптер сверху — сразу ныряли обратно. В итоге так продвинулись гораздо быстрее», — рассказал он.

Настоящий патриот — человек, сделавший сознательный выбор, не остающийся стороне и принявший решение поступить на военную службу по контракту для защиты страны. Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для России момент сделают все, чтобы защитить семью и страну. Они идут защищать интересы РФ, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться только на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Забота о бойцах СВО

Пока военнослужащие участвуют в спецоперации, защищая Родину, правительство заботится об их близких. Семьи бойцов имеют возможность приобрести собственное жилье на особых условиях. Благодаря накопительно-ипотечной системе государство помогает оплачивать квартиры или дома для военных и их родственников.

Кроме того, детям участников СВО стало проще получить высшее образование. Ведущие учебные заведения страны выделяют 10% бюджетных мест специально для таких абитуриентов. А дети погибших или раненых военнослужащих могут поступить в университет вообще без экзаменов.

Бойцы, участвующие в специальной военной операции, могут получить много дополнительных привилегий как от государства, так и от регионов. Они становятся ветеранами боевых действий, а их дети получают бесплатное питание в школах и возможность бесплатно ходить в кружки и спортивные секции. Также семьям компенсируют коммунальные платежи, а дети могут отдыхать в оздоровительных лагерях. Это лишь часть поддержки, которую предоставляют участникам СВО.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2 открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного служащего.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.