Польша почувствовала угрозу и подняла истребители из-за действий РФ на Украине

сегодня в 08:19

Польские истребители вылетели с авиабаз из-за якобы действий ВС РФ на Украине

Армия Польши заставила истребители покинуть авиабазы и подняться в воздух из-за якобы действий ВКС РФ на Украине. Также в небе государства появились и самолеты иных стран НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию командования армией страны в соцсети Х.

«В связи с активностью... Российской Федерации, осуществляющей удары... на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — отмечается в публикации.

Польша стала чаще публиковать подобные предупреждения. Самолеты страны поднимаются в воздух тогда же, когда на территории Украины начинает звучать воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует усилить наблюдение в Балтийском море. Такое решение принято после того, как на территорию Дании залетели неизвестные БПЛА.

