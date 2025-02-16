Польша не будет отправлять солдат на Украину после окончания конфликта

Сикорский: отправка польских миротворцев на Украину после кризиса не обсуждается

Глава Минобороны Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVP World сказал, что Варшава не планирует отправлять миротворцев на Украину после завершения ее конфликта с Россией. Такого вопроса в повестке нет, сообщает РИА Новости .

«Это не обсуждается», — отметил министр обороны Польши.

Ранее Associated Press писало, что ряд европейских государств, в том числе Франция и Великобритания, «тайно» прорабатывают вопрос отправки солдат на Украину. Ряд стран ЕС обеспокоен тем, что приоритеты безопасности США находятся в иных областях и не касаются кризиса в стране.

Такие меры, как сообщается, могут принять, чтобы «обеспечить выполнение мирного соглашения с Россией».