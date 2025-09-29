Полковник Рустам Сайфуллин рассказал о форсировании Десны

RT узнал у полковника Рустама Сайфуллина детали о форсировании Десны
Спецоперация

Заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, полковник Рустам Сайфуллин, дал интервью военному корреспонденту RT Ивану Полянскому.

В беседе он поделился воспоминаниями о том, как его подразделение форсировало реку Десну.

Участвуя в специальной военной операции, Сайфуллин дважды был ранен, причем второе ранение оказалось тяжелым — ему пришлось заново учиться ходить.

В настоящее время Герой России делится своим боевым опытом с молодым поколением.

Подписывайтесь на канал РИАМО в  MAX.