Полковник Манаенко: в программе «Герои Подмосковья» важна ответственность

Особенность региональной программы «Герои Подмосковья» в том, что есть ответственность за обучение и за дальнейшую работу, так как нельзя никого подвести, сообщил РИАМО участник программы, полковник запаса Александр Манаенко.

«Это все серьезно, тут важна ответственность, а не захотел — пришел, захотел — ушел. Наставники и преподаватели не дают сбиться с пути. В принципе нравится все, особенно процесс обучения. Преподают умные, грамотные люди», — рассказал Манаенко.

Он подчеркнул, что программа обучения охватывает широкий спектр тем и направлений, включая не только законодательную базу, но и саморазвитие. Обучение проходит по блокам, где каждая тема, рассмотренная очно, затем закрепляется онлайн. Между блоками проводятся дополнительные беседы и онлайн-занятия, которые помогают закрепить полученные знания.

«Порядок преподнесения информации впечатляет, то что она разносторонняя, с разными формами взаимодействия, отлично закрепляет в сознании необходимую информацию», — заключил полковник запаса.

Проект «Герои Подмосковья» предоставляет участникам шанс обрести новые компетенции, усовершенствовать навыки руководства и продвинуться по карьерной лестнице как в государственных структурах, так и в частных компаниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

