Политолог оценил, ожидать ли отправки войск стран Европы на Украину

Профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что вооруженная фаза конфликта будет продолжаться до того момента, пока европейские страны НАТО не откажутся от идеи о размещении своих контингентов на украинской территории, передает RT .

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что десять стран Европы согласились принять участие в отправке своих военных на Украину.

«Это замкнутый круг. Москва проводит специальную военную операцию, чтобы не допустить милитаризации и оккупации соседнего государства Североатлантическим альянсом. Наивно думать, что Россия согласится на мир, предполагающий создание прямой угрозы для ее национальной безопасности. Так что „коалиции желающих“ придется переосмыслить свой подход к предоставлению Киеву гарантий безопасности», — сказал он.