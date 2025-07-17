Поймал голыми руками: появилось видео, как российский боец разбил FPV-дрон ВСУ

Видео: боец ВС РФ поймал FPV-дрон ВСУ с боекомплектом и разбил его о дерево

На Харьковском направлении один из российских бойцов сумел руками поймать боевой дрон Вооруженных сил Украины и обезвредить его ударами о дерево. Момент ликвидации вражеского беспилотника попал на видео, пишет RT .

На опубликованных кадрах видно, как украинский дрон подлетает максимально близко к российскому военному, который был в укрытии. Боец СВО быстро отреагировал на приближение цели, схватил ее голыми руками, подбежал к ближайшему дереву и начал бить дрон об ствол.

«Понимаю, да, я мог погибнуть, но лучше я один, чем этот дрон убил бы сразу нескольких наших парней», — признался военный.

В итоге боец успешно обезвредил беспилотник.