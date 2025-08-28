Появились подробности подрыва оператора ВГТРК на мине в Курской области

сегодня в 18:10

Поддубный: подорвавшимся на мине под Курском оказался оператор ВГТРК Солдатов

Сотрудником ВГТРК, который подорвался на мине в Курской области, оказался телеоператор Сергей Солдатов. Журналист и его коллеги готовили материал для телеканала «Россия 24» о боевой работе военных, рассказал военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале .

По словам военного корреспондента, Солдатов подорвался на противопехотной мине сегодня, 28 августа. После случившегося военные оказали пострадавшему первую помощь, далее его отвезли в областную больницу Курска.

Изначально о ранении оператора ВГТРК сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Солдатову оказывают необходимую медпомощь.

Подробностей о характере ранения телеоператора и его состоянии пока не озвучиваются.