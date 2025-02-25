Поддубный заявил об освобождении Погребков в Курской области

Российские войска вернули контроль над селом Погребки в Суджанском районе Курской области, утверждают российские военкоры. Минобороны пока не подтверждало освобождение населенного пункта, однако в Сети появились видео, как утверждается, водружения российского флага в Погребках.

О деоккупации Погребков заявил военкор и Герой России Евгений Поддубный в своем Telegram-канале, а также военный обозреватель Юрий Подоляка, военные корреспонденты Юрий Котенок, Александр Коц, канал «Два майора» и другие военные блогеры. По данным Поддубного, село зачищено от украинских формирований.

«Российский триколор над поселком подняли бойцы 34 ОМсБр и 1 батальона 9 мсп», — написал Поддубный.

Ранее появилась информация, что украинские войска готовятся к отступлению из Курской области.