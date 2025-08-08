Англичанин Алан Роберт Уильямс подписал контракт о службе в рядах Вооруженных сил Украины, приехал и погиб в первом бою в Харьковской области, сообщает «Царьград» .

Как уточняет The Daily Telegraph, британец подписал контракт 10 июня, но перестал выходить на связь уже 2 июля. Сослуживцы подтвердили его гибель в селе Липицы.

Весной 35-летнего жителя графства Мерсисайд уволили на родине с работы строителем, и он отправился на Украину, несмотря на разногласия с женой и 12-летней дочерью. До этого мужчина проходил курс лечения от психического расстройства.

Уильямса уничтожили бойцы русской группировки «Север». Его тело пока не забрали.

В британской прессе пишут, что он погиб, пытаясь спасти других офицеров, их гражданство пока не установлено. Считается, что жители разных стран воюют на стороне Украины с разной мотивацией: уроженцы Латинской Америки интересуются исключительно деньгами, европейцы воспринимают СВО как «боевое сафари».