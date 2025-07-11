Подземное управление Одесского ТЦК уничтожили на предприятии «Стальканат»
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Подземное управление Одесского ТЦК ликвидировано 9 российскими беспилотниками «Герань». Оно находилось на нижних этажах завода «Стальканат», сообщает SHOT.
Российская разведка выяснила, что под нужды ВСУ штаб-квартиру главы Одесского ТЦК разместили на территории предприятия. Военкомы прятались на -1 и -2 этажах.
Сейчас помещения полностью разрушены. Их завалило бетонными конструкциями. Минобороны РФ факт атаки пока не подтверждало.
Ранее был атакован ТЦК в Харькове. Ликвидированы до 35 солдат ВСУ, среди которых есть и руководство.