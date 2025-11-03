сегодня в 14:09

Подрывы трех человек из-за ВСУ под Белгородом и в ДНР будет расследовать Следком

Российский Следственный комитет займется изучением противоправной деятельности украинских вооруженных формирований, направленной против гражданского населения Белгородской области и Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Следком .

По сведениям, предоставленным органами государственной власти, в Белгородском районе, а также в городе Грайворон Белгородской области при атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов получили ранения мужчина и женщина.

В поселке Благодатное на территории ДНР мирный житель получил ранения из-за взрыва неизвестного взрывного устройства.

Сотрудники СК России проведут расследование инцидентов, чтобы установить все обстоятельства и квалифицировать действия виновных с юридической точки зрения.

