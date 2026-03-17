Подразделение польской «Кэн-пак» в РФ направило 1 млрд рублей на поддержку СВО

Российское подразделение польской «Кэн-пак» перечислило 1 млрд рублей в адрес «Народного фронта» на поддержку участников специальной военной операции, сообщает газета «Ведомости» .

Средства будут направлены на закупку техники и амуниции для бойцов, «ведущих наступление на самых горячих участках линии боевого соприкосновения».

«Также планируем помочь общественным организациям, как мы их называем Народным полкам, чтобы приобрести материалы и оборудование для производства маскировочных сетей и других нужных бойцам вещей», — сказал замруководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов.

Он выразил благодарность за поддержку российскому правительству, а также руководству и трудовому коллективу предприятия «Кэн-пак».

В январе текущего года российский президент Владимир Путин временно передал активы польской CanPack компании «Стальэлемент».

Решение принято в связи с недобросовестным поведением компаний по отношению к партнерам, завышением цен и поддержкой ВСУ. В феврале компания перечислила «Народному фронту» 500 млн рублей на поддержку СВО.

