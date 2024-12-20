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Подполье: при ударе России по СБУ погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что при ударе ВС РФ по пункту управления СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники украинской армии, сообщает РИА Новости .

«По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК», — заявил Лебедев.

По его словам, после атаки в СБУ проходят выборочные проверки. Жители Киева отметили, что среди военных происходит «какая-то истерика».

20 декабря российские силы нанесли удар по пункту управления СБУ. Решение было принято в ответ на недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области.

Удары шестью американскими ракетами ATACMS и четырьмя ракетами Storm Shadow по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области были нанесены 18 декабря. В результате упавшая ракета Storm Shadow повредила техническое здание.