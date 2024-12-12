Подмосковные участники СВО могут получить выплату 500 тыс руб вместо земельного участка

В Московской области расширили перечень мер социальной поддержки участников специальной военной операции. Теперь они смогут получить единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей взамен земельного участка, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Мы ввели новую поддержку для наших бойцов, а также для семей, которые потеряли своего близкого при выполнении боевых задач. Теперь они смогут получить единовременную выплату 500 тысяч рублей взамен земельного участка. Аналогичная мера уже хорошо зарекомендовала себя на примере поддержки многодетных семей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Единовременную денежную выплату смогут получить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя РФ или награжденным орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области.

Поддержка также коснется семей участников специальной военной операции, погибших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

Выплату можно будет получить с 1 января 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.