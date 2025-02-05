Подмосковные энергетики продолжают оказывать гуманитарную помощь участникам СВО

По обращению командира войсковой части и работника «Мособлэнерго» — бойца Сергея Шестакова, компания отправила сто автономных устройств порошкового пожаротушения, и 500 ОСБ плит для быстрого продвижения и обустройства окопных сооружений. Предоставленные средства помогут эффективно бороться с возгораниями и обеспечат безопасность защитников. В ответ Сергей прислал благодарность с фронта в адрес генерального директора «Мособлэнерго» Владимира Бойко.

Сергей Шестаков — электромонтер Черноголовского сетевого участка, проходит службу в зоне СВО с осени 2022 года. Сергей регулярно помогает детскому дому, который находится в п. Нижняя Дуванка Луганской области. В 2024 году в «Мособлэнерго» было направлено Благодарственное письмо от воинской части, в которой проходит военную службу Сергей Шестаков. Командир отметил его как сотрудника, с честью и достоинством исполняющего свой воинский долг.

«Мособлэнерго» оказывает поддержку не только своим работникам, отправившимся на СВО, но и членам их семей. Компанией проведены адресные денежные выплаты, а также в индивидуальном порядке оказана помощь семьям в решении возникающих бытовых и житейских проблем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.