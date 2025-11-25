Подмосковная компания-возчик ТКО доставила гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

Руководство и сотрудники компании-возчика ТКО в Московской области «ЭкоЛайф» приняли участие в гуманитарной миссии. Специалисты компании собрали и доставили помощь в зону проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Список вещей и оборудования был составлен по просьбе боевых товарищей сотрудника компании из обособленного подразделения в Кашире, ветерана боевых действий. Все позиции заранее согласовали и оперативно доставили бойцам.

Активное участие в общем деле приняли рабочие предприятия и их родственники. Так, мама одной из сотрудниц связала для бойцов теплые вещи — все ручной работы. Другие коллеги принесли сладости, чай и кофе.

Компания дополнила груз средствами защиты, оборудованием и расходниками — простыми, но жизненно необходимыми вещами, которые в зоне боевых задач становятся не просто предметами, а ресурсом выживания.

Как подчеркнул руководитель «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов, компания уже не впервые помогает ребятам, участвующим в СВО. Важно, чтобы бойцы чувствовали поддержку тыла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.