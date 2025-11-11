Подмосковная «Единая Россия» в октябре направила в зону СВО свыше 620 т гумпомощи

С начала года партийцы отправили фронту и новым регионам около 4,2 тыс. т грузов, а всего с начала спецоперации — свыше 17 тыс. т. Это спецоборудование, техника, медикаменты, строительные материалы, одежда, продукты и другие необходимые вещи. Только за последние дни в зону спецоперации было направлено несколько новых партий, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Так, в Богородском округе единороссы передали военнослужащим партию медикаментов: перевязочные материалы, жгуты, антисептические средства, жаропонижающее и многое другое.

«С начала специальной военной операции по запросам наших бойцов, приобретаем спецтехнику, оборудование, вместе с волонтерами доставляем по месту назначения. За весь период из округа направлено свыше 300 т груза», — отметил председатель Совета депутатов округа Владимир Хватов.

Из Егорьевска на прошлой неделе в зону СВО отправились три автомобиля с гуманитарным грузом весом в 15 т.

«Отправили бойцам теплые вещи, чай и кофе, чтобы поддержать их в холодное время. Также в груз вошли строительные материалы, медикаменты, средства гигиены, дизельный генератор. Традиционно бойцам доставят детские письма, личные посылки от родных и близких», — отметил секретарь Егорьевского отделения «Единой России», глава округа Дмитрий Викулов.

Лобненские партийцы закупили и передали в зону боевых действий аккумуляторы для БПЛА и антидроновые одеяла. Организацию сбора, закупку и отправку техники взял на себя депутат местного Совета от «Единой России» Михаил Стельмах совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Переданная техника будет использоваться для выполнения боевых задач, повышения безопасности и эффективности работы военных подразделений.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.