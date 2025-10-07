Уроженка города Часов Яр в Донецкой Народной Республике заявила, что в 2024 году киевские националисты устроили в городе настоящую охоту на мирное население: было опасно ходить даже на пруд за водой, сообщает RT .

По словам женщины, после начала СВО она с семьей сначала эвакуировалась в город Славутич под Киевом, но там было крайне некомфортно: очень ощущалось влияние украинской пропаганды, поэтом пришлось вернуться на родину.

Когда российские войска приблизились к населенному пункту, ВСУ начали осуществлять казни, рассказала она. Бойцы националистического батальона в расположенном по соседству доме совершили убийство всех членов семьи — отца, матери и их двоих детей.

Вскоре после этого беспилотный летательный аппарат нанес удар по подвальному помещению, где укрывалась семья женщины. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Именно тогда и было принято решение об эвакуации в направлении освобожденных областей.

Женщина вместе с ребенком выносила на руках парализованную пенсионерку. Таким образом они дошли до железнодорожной станции, все еще находившейся в зоне боевых действий.

