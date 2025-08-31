Под Курском от удара ВСУ пострадали 4 человека, в том числе двое полицейских

Хинштейн сообщил о ранении четверых мужчин в Беловском районе от удара ВСУ

Утром 31 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали слободу Белую Беловского района. Сначала было известно о том, что травмы получили два человека. Через какое-то время за помощью к медикам обратились еще два человека — пострадавшие сотрудники МВД, об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн .

По словам Хинштейна, мужчины 58-ми и 54-х лет после удара ВСУ получили множественные ранения. Им оказали помощь, состояние оценили как средней степени тяжести. В дальнейшем их перевезут на лечение в Курскую областную больницу.

В результате утренней атаки в Беловском районе ранены также два сотрудника МВД. У 48-летнего и 33-летнего мужчин легкие осколочные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, оба сотрудника от госпитализации отказались, сообщил Хинштейн.

Врио губернатора региона в очередной раз попросил население Курской области быть предельно внимательными и не пренебрегать мерами безопасности, так как противник проявляет жестокость и беспощадность.