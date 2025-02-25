Пленный солдат ВСУ рассказал, насколько на Украине устали от боевых действий

Пленный украинский военнопленный Владимир Р. рассказал, насколько на Украине устали от боевых действий. Также он обвинил власти своей страны в отмывании средств на конфликте, сообщает Минобороны РФ.

Владимир Р. сказал, что служить в ВСУ не хотел. После захода на позиции ряды подразделения мужчины сократились до 10%.

Средства, которые Запад отправляет Украине, пропадают неизвестно куда, считает пленный ВСУ.

«Гибнут простые люди и работяги, а олигархи живут на ворованные деньги», — сказал Владимир Р.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как сослуживцы бросили его одного погибать.