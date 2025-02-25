Пленный солдат ВСУ рассказал, насколько на Украине устали от боевых действий

Спецоперация

Пленный украинский военнопленный Владимир Р. рассказал, насколько на Украине устали от боевых действий. Также он обвинил власти своей страны в отмывании средств на конфликте, сообщает Минобороны РФ.

Владимир Р. сказал, что служить в ВСУ не хотел. После захода на позиции ряды подразделения мужчины сократились до 10%.

Средства, которые Запад отправляет Украине, пропадают неизвестно куда, считает пленный ВСУ.

«Гибнут простые люди и работяги, а олигархи живут на ворованные деньги», — сказал Владимир Р.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как сослуживцы бросили его одного погибать.