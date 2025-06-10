Пленный рассказал, как ВСУ мобилизовали мужчин с приступами эпилепсии

Попавший в плен в Донецкой Народной Республике служащий ВСУ Александр Коваль рассказал, что на Украине мобилизовывали мужчин с приступами эпилепсии и без четырех пальцев правой руки, сообщает РИА Новости .

Во время церемонии приведения к военной присяге у одного из мобилизованных случился приступ эпилепсии, однако командование не обратило на это внимания.

«У одного из сослуживцев на правой руке не было четырех пальцев, его тоже отправили в войска», — рассказал пленный.

Ранее сообщалось, что еще 18 мая 2024 года на Украине вступил в законную силу указ об усилении внутренней мобилизации. Все украинцы призывного возраста обязаны были обновить информацию о себе в ТЦК (местные военкоматы — ред.). Вручение повестки на Украине считалось законным даже в том случае, если призывник ее не видел лично.