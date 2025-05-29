Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сдающегося сослуживца

Пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало рассказал, что офицер Вооруженных сил Украины с позывным «Бандит» приказал убить сдающегося сослуживца, сообщает РИА Новости .

По его словам, он и его сослуживец получили ранения.

«Мы когда пошли с „Цыганом“ (сослуживцем — ред.) сдаваться в плен, он навел на нас дрон. „Цыгана“ убило на месте, а меня ранило», — сказал он.

Пленный также добавил, что командование ВСУ обычно не реагировало на просьбы о помощи и эвакуации.

Ранее состоялся второй обмен военными пленными между Россией и Украиной в рамках договоренности, которую удалось достичь в Стамбуле. На Родину вернулись 307 российских бойцов, которые рассказали о пытках в украинском плену.