Пленный боевик ВСУ Александр Т. поделился подробностями о том, как украинское командование оставило своих солдат погибать в Курской области. Во время отступления он и его товарищи оказались обманутыми своими руководителями, сообщает «Царьград» со ссылкой на министерство обороны России.

«Когда мы приехали, нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами», — поделился украинский военный в опубликованным Минобороны РФ видео.

Боевики смогли укрыться в блиндаже, который они случайно обнаружили. Именно там их и настигли российские солдаты.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал о том, что российские войска сумели остановить наступление украинских формирований в Курской области. Он также подчеркнул, что киевские власти не достигли своих целей, вторгнувшись на российские территории.

Основная задача этой провокации заключалась в создании информационного резонанса для западных спонсоров. Киев надеялся на «оттягивание» российских резервов из Донбасса, но этого не произошло.

Глава Генштаба также сообщил, что благодаря действиям наших военнослужащих удалось остановить попытки прорыва иностранных наемников и мобильных подразделений Вооруженных сил Украины.