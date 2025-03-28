Пленный боец ВСУ прикинулся гражданским, чтобы остаться жить в России

Военнослужащий украинской армии Владимир Бережных попал в плен после того, как его подразделение было окружено российскими силами в Курской области. Мужчина нашел вещи и паспорт погибшего россиянина, переоделся и пытался выдать себя за него, но военные поняли, что он боец ВСУ, и взяли в плен, сообщили в Минобороны .

По словам пленного, когда российские войска создали окружение, его сослуживцы отступили, а он принял решение остаться. Бережных поделился, что провел два дня в населенном пункте Плехово, где обнаружил баню с вещами и документами погибшего местного жителя. Воспользовавшись ситуацией, украинский военный переоделся в гражданскую одежду и забрал найденный паспорт.

План по маскировке под мирного жителя с целью остаться на территории России не удался — военнослужащего выдала его обувь натовского образца. Несмотря на переодевание в гражданскую одежду, характерные берцы стали причиной разоблачения солдата ВСУ.

Бережных сообщил, что причиной гибели жителей дома стали осколочные ранения от украинских снарядов.